"On reçoit l'annonce du couvre-feu à 18h en pleine figure" dit un restaurateur de Dordogne

Il va falloir aller se coucher avec les poules ! La Dordogne est désormais comme toute la France, concernée par le couvre feu à 18h. En tout cas à partir de ce samedi soir. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi soir le premier ministre Jean Castex.

Le couvre feu à 18h c'est un nouveau coup dur pour les restaurants fermés depuis des semaines, surtout pour ceux qui s'étaient organisés pour faire de la vente à emporter. Jeudi soir, le ministre de l'économie a annoncé que les coûts fixes des entreprises fermées seront pris en charge par l'Etat à 70%. Les entreprises qui le souhaitent auront un an de plus pour rembourser leur prêt garanti par l'Etat. Mais dans les restaurants des zones rurales qui ne peuvent pas bénéficier des services de livraison et qui ne pourront donc presque plus travailler le soir avec le couvre feu à 18h, c'est dur à avaler comme pour Bernard Cabri patron du restaurant "1 pied dans l'eau l'Annexe" à Montignac.

"On reçoit cette annonce en pleine figure par rapport à notre situation car le soir était un apport non négligeable. Mais on a toujours rebondi. Il faudra s'adapter. Mais le couvre feu dès samedi à 18h, on avait déjà des commandes. Les gens nous disent on viendra avant. Sur un samedi les gens sont disponibles. Mais je vois mal de faire un service du soir en fermant à 18h, cela voudrait dire qu'à 17h30 il faudrait avoir envoyé les dernières commandes, je pense que cela va être compliqué" dit-il.

Même sentiment pour Serge Petit, patron du restaurant du château à Campagne, en Dordogne au sud du Bugue, installé depuis 1860 en zone très rurale. Lui non plus ne peut pas livré, trop compliqué, pas de service de livraison, une clientèle trop dispersée à des kilomètres à la ronde. "Cela va compliquer l'approvisionnement pour les clents. Les gens qui dévaucbent à 17h30 ou 18h ils ne pourront pas venir chercher les plats. En novembre décembre, c'était pas trop mal, enfin si on parle de survie. Et là janvier cela s'annonce particulièrement difficile" dit-il.

Le dossier de l'éducation

Les restaurants vont donc devoir à nouveau s'adapter. Mais les élèves aussi. Jean Castex estime en effet qu'il est indispensable de maintenir ouverts les établissements scolaires. Il faudra donc renforcer le protocole sanitaire dans les cantines scolaires (élèves d'une même classe en même temps et pas de mélanges), suspendre les activités physiques scolaires et extra scolaires intérieures dit Jean Castex. Et ça, cela va être particulièrement problématique estime Elodie Lagarde, de la FSU 24. "L'EPS en intérieur étant désormais interdite, les professeurs d'EPS je pense vont être ravis, parce que faire cours de sport en extérieur, cela s'annonce particulièrement difficile. Que va-t-il advenir pour l'EPS ? Toutes les classes seront à l'extérieur en même temps, dans certains établissements il n'y a pas les équipements adaptés" explique-t-elle.

Enfin il y a l'annonce des 300.000 tests antigéniques réalisés chaque semaine dans les établissements scolaires, qui laisse également Elodie Lagarde dubitative : "pouvoir tester massivement, c'est une bonne chose, après ion se pose la question de qui va pouvoir le faire. Si c'est dévolu aux infirmières scolaires, cela va être compliqué car ils travaillent sur plusieurs établissements, et n'ont pas que les tests comme fonction principale" dit-elle.