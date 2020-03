"On reçoit près de 140 appels par heure" : la préfecture de l'Indre sur tous les fronts

Le téléphone n'arrête plus de sonner. En ce mardi, premier jour de confinement, les Berrichons sont nombreux à se questionner et appellent la cellule de crise "Covid 19" mise en place par la préfecture de l'Indre. "On reçoit plus de 140 appels par heure depuis ce mardi matin. Nous avions mis en place 4 agents, mais ils sont désormais 8 pour répondre à toutes les questions" explique Thierry Habert, directeur du cabinet du Préfet de l'Indre.

Des questions nombreuses sur les attestations

70% des questions portent sur les attestations à fournir obligatoirement lors de contrôle lorsque l'on sort de chez soi : "Je rappelle qu'elles sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture ou bien sur papier libre si l'on reprend très exactement les termes de l'attestation dérogatoire officielle"

La dernière case pose notamment question : "déplacement bref lié à l'activité physique à proximité du domicile". Certains s'interrogent si cela inclut par exemple une partie de pêche ou une battue aux sangliers. La préfecture en appel au bon sens : "On demande à chaque personne qui souhaite s'adonner à son sport favori de le faire en toute prudence. Inutile de prendre des risques et de venir ensuite surcharger les services sanitaires qui le sont suffisamment. En tout état de cause, il est très fortement recommandé que les activités se passent à proximité du domicile et ne donne pas lieu à la réunion de plusieurs personnes !"

Et les élections alors ?

De nombreux élus téléphonent également à la préfecture pour en savoir plus sur l'installation des conseils municipaux tout juste élu et sur l'élection du maire. Selon le site de l'Association des maires de France, les conseils municipaux doivent se tenir : "Conformément à l’allocution du Président de la République le 16 mars 2020, le ministre de l’intérieur a autorisé la tenue de la réunion d’installation du conseil municipal pour les 30 000 communes dont l’élection a été acquise dès le 1er tour, c’est-à-dire depuis le 15 mars 2020. Dans le respect des gestes barrières, il est recommandé que cette réunion soit la plus brève possible et se limite aux sujets indispensables."

Les professionnels inquiets

Parmi les autres questions soulevées par les Indriens, beaucoup relèvent de la vie quotidienne : "Certains avaient prévus des déménagements, d'autres posent la question du report de charges ou encore des professionnels qui se demandent s'ils ont le droit ou non de travailler" témoigne la préfecture de l'Indre.

La cellule est ouverte de 9h à 18h. Elle est joignable au 02 54 22 49 95. Dans le Cher, la même cellule a été mise en place par la préfecture au 02 48 67 18 18.

Beaucoup de réponses sont également à retrouver sur le site du gouvernement consacré au coronavirus.