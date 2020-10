Reconfinement - A Château-Gontier-sur-Mayenne, des commerçants mobilisés pour dénoncer leur fermeture

Une soixantaine de commerçants s'est mobilisée à Château-Gontier-sur-Mayenne ce samedi 31 octobre. Claire Pottier, coiffeuse, leur avait donné rendez-vous devant son salon, place Paul Doumer à 14 heures. Ils veulent se battre contre la fermeture imposée de leurs commerces considérés comme non-essentiels. Le reconfinement est en vigueur au moins jusqu'au 1er décembre à cause du Covid-19.

Ce reconfinement est de trop pour ces commerçants. Claire Pottier ne "peut pas baisser les bras". "Avec ce rassemblement, je voulais inviter les commerçants à entrer dans une résistance bienveillante. On dit non au hara-kiri économique, on va tous crever", estime la commerçante.

Ces professionnels ont aussi dénoncé la concurrence déloyale des grandes surfaces, qui elles sont autorisées à rester ouvertes pendant ce nouveau confinement. "Elles vont tout bouffer, tout comme internet, ce n'est pas juste", justifie la coiffeuse. Elle regrette d'ailleurs que les coiffeurs à domicile puissent continuer à exercer alors que les salons, eux, doivent baisser le rideau.

Des commerçants vont également organiser un rassemblement ce lundi 2 novembre à Laval, devant la Préfecture pour dénoncer "la fermeture des commerces non-essentiels".