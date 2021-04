Reconfinement : À Lannion, le maire est "pris de court"

Des écoles, des crèches, des plannings, à réorganiser au plus vite... Et quel geste pour les commerçants ? À l'annonce du reconfinement général en France à partir de samedi, les maires, comme celui de Lannion dans les Côtes d'Armor, Paul Le Bihan, se disent "pris de court".

"Ce n'est un mystère pour personne", annonce d'emblée Paul Le Bihan, mais "c'est dommage, ça va encore impacter nos vies." À Lannion dans les Côtes d'Armor, comme ailleurs, l'annonce du reconfinement dans toute la métropole française pour lutter contre le covid est un nouveau coup dur.

On est pris de court mais on est habitué depuis un an à devoir réagir coup par coup

"On sait que c'est encore des modifications importantes à mettre en œuvre", et le maire socialiste, Paul Le Bihan fait les comptes. "À Lannion, on a 150 agents qui travaillent dans les écoles. Ils vont voir leurs emplois du temps modifiés avec le changement des vacances. Il va falloir voir ça d'ici lundi. On est pris de court mais on est habitué depuis un an à devoir réagir coup par coup."

Un nouveau coup de pouce compliqué pour les commerces fermés

Seuls les commerces dits "essentiels" pourront rester ouverts : supermarchés, coiffeurs, libraires, disquaires. Les autres ? "C'est un nouveau coup dur pour tous les commerçants qui vont devoir baisser le rideau. La compétence économique est à l'agglo. Lors des précédents confinements, on avait mis en place des chèques cadeaux. Là, je ne suis pas certain qu'on puisse le refaire car à chaque fois ce sont des sommes qui sont assez importantes."