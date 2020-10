Reconfinement : à Nancy, des files d'attente devant des commerces avant fermeture

Ce jeudi 29 octobre, on a pu observer une circulation particulièrement dense aux abords des centres commerciaux et dans le centre-ville de Nancy par exemple ce jeudi 29 octobre, dernier jour avant le nouveau confinement pour une durée d'un mois dans un premier temps.

Une circulation dense à proximité des commerces, des clients en nombre, parfois obligés comme devant une grande surface de bricolage de l'agglomération de Nancy de respecter une file d'attente à l'extérieur face à l'affluence.

Des habitants qui se sont précipités ce jeudi 29 octobre, au lendemain de l'annonce du président de la République, de la mise en place d'un nouveau confinement dès ce soir pour une durée dans un premier temps d'un mois, en raison de la propagation inquiétante de l'épidémie de coronavirus partout sur le territoire français.

Les bars, les restaurants et les "commerces non essentiels" vont fermer partout dans le pays durant ce nouveau confinement.

Parmi ces commerces "non essentiels", les salons de coiffures. Des professionnels notamment qui ont été submergés d'appels et de demandes de dernière minute. Un certain nombre de commerçants ont décidé de repousser leur heure de fermeture. Reportage à suivre

La préfecture de Meurthe-et-Moselle répond à toutes vos questions sur ce nouveau dispositif de confinement avec cette adresse mail : pref-covid19@meurthe-et-moselle.gouv.fr