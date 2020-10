Reconfinement à Périgueux : un numéro de téléphone et une nouvelle distribution de masques dès 7 ans

La mairie de Périgueux prend un certain nombre de mesures après l'annonce par Emmanuel Macron d'un reconfinement général. Un numéro de téléphone est mis en place pour répondre aux questions des habitant et ils pourront venir chercher de masques même pour les enfants âgés de plus de six ans.