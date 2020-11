Reconfinement : à quoi va ressembler Noël dans les rues de Dijon ?

C'est presque une lapalissade vu la situation : avec la pandémie de Covid-19, Noël 2020 ne ressemblera pas aux précédents, à Dijon, en Côte-d'Or, comme partout en France (et dans le monde?). Ce "ne sera pas une fête normale" a prévenu le ministre de la santé Olivier Véran. Pourtant, plus on se rapproche des Fêtes, le froid du soir aidant, le soleil se couchant plus tôt, on a envie de voir la magie de Noël illuminer les rues - même pour en profiter à 1km de chez soi, avec une attestation. Lundi 9 novembre, on commence à y voir plus clair sur les formes que prendront les célébrations à Dijon.

Ce que l'on sait

Le marché de Noël est annulé.

Le spectacle sons et lumières projeté sur la façade de l'Hôtel de Ville est annulé.

Les animations qui engendreraient des rassemblements ne seront pas organisées, ce qui compromet fortement la descente du Père Noël de la Tour Philippe le Bon.

Des illuminations sont installées depuis 15 jours dans plus de 80 rues de Dijon. Elles seront allumées du 28 novembre au 3 janvier 2021.

Le coût total des illuminations et du sapin s'élève à 250.000 euros. Un budget constant voire un peu à la baisse par rapport à l'année précédente selon la Ville, en l'absence d'animations organisées.

Un sapin géant installé Place de la Libération

Pour la première fois, un sapin de Noël géant va être installé sur la Place de Libération. Pourquoi "géant"? Il s'agit d'une structure en métal de 18 mètres de haut, en forme de sapin. Elle va être garnie de 361 sapins de Nordmann du Morvan. Son montage a débuté lundi 9 novembre, il va se terminer jeudi 12 novembre. Après la polémique bordelaise, où le maire écologiste a décidé de ne pas installer "'d'arbre mort", la ville de Dijon assure que la démarche est écologique.

"Un cercle vertueux" assure Nadjoua Belhadef, adjointe au maire de Dijon Copier

La base du sapin © Radio France - Adrien Beria