Reconfinement, attentat, météo... et des conséquences sur le moral des niçois

Échapper au vague à l'âme : c'est ce que tente Marie-Josée Devois près des chaises bleues de la promenade des anglais. Sa solution, le sport et la gymnastique sur les gardes-corps au-dessus de la plage. "On évite de s'ankyloser chez nous : je sors une heure pour me dérouiller les jambes, confie la retraitée, qui vient ici pour voir autre chose que la ligne d'horizon de la fenêtre"

Pour d'autres, c'est la déprime. "Avec le reconfinement, je n'ai plus envie de rien, je perds mon sourire..." regrette Sandrine Mayet. Quelques pas sur la promenade lui permettent de se remonter le moral. "J'ai tout de même de la chance de pouvoir encore aller travailler" se désole la jeune femme.

Son travail, elle l'a perdu pour un mois au moins : Marlène Moraud, restauratrice, a du fermer boutique avec le reconfinement. "Le premier en mars a été très dur, là on ne s'en relèvera pas" explique la gérante. Les promeneurs se veulent parfois philosophes. "On a le moral ! On en a vu d'autres !" s'exclame Pierre Haas, octogénaire assis face à la mer. Lui souhaiterait même un confinement encore plus strict.

Les inquiétudes sont aussi partagées par les plus jeunes. Au lycée Masséna, plusieurs élèves en terminale craignent un reconfinement plus sévère... et la fermeture de leur établissement, année du passage du baccalauréat. "Le Lycée est devenu toute notre vie... Je ne vais même plus voir une partie de ma famille, surtout les plus âgés... c'est compliqué en ce moment" souligne Margot Chameroy.

L'état d'esprit des jeunes au lycée Masséna Copier

Comment chasser la mélancolie ? Béatrice Mazalto vient tous les jours sur la plage de galets des Ponchettes. "C'est un moment où je suis en relation profonde avec moi-même et avec l'environnement" se réjouit-elle, en disant bien accepter le confinement. "J'ai la chance de pouvoir télétravailler" explique la niçoise.

Béatrice Mazalto vient tous les jours se ressourcer sur la plage des Ponchettes, à Nice © Radio France - W. DE LESSEUX

Afin de pouvoir se changer les idées, les parcs, jardins, et plages de Nice restent pour l'instant ouvertes et accessibles au public pendant le confinement.

Morosité ambiante : reportage sur la promenade des anglais Copier

Le moral des azuréens, les conséquences psychologiques du confinement... Le docteur Faredj Cherikh, psychiatre, responsable du service d'addictologie au CHU de Nice sera l'invité de France Bleu Azur Matin ce mercredi 4 novembre à 8 heures 20.