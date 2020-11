Reconfinement : bars, cafés et restaurants ne rouvriront pas avant la fin de l'année 2020

Selon les informations de franceinfo, les cafés, bars et restaurants ne rouvriront pas avant la fin de l'année 2020. Le ministère de l'Economie évoque la date du 15 janvier pour la reprise de leurs activités, mais rien n'est tranché.

Il n'y aura pas de réouverture des cafés, bars et restaurants d'ici la fin de l'année 2020 : c'est ce qu'a appris franceinfo de sources concordantes. La date du 15 janvier pour la reprise d'activité de ces établissements est évoquée au ministère de l'Economie, mais rien n'est encore décidé. Il faudra attendre la semaine prochaine, et une nouvelle intervention de Jean Castex, pour avoir une date définitive.

De nouvelles aides financières

Toujours selon franceinfo, cette annonce sera accompagnée d'aides financières supplémentaires pour le secteur de l'hôtellerie restauration. Un plan de soutien spécifique est en cours de préparation. De nombreuses réunions sur le sujet sont organisées en ce moment.

Concernant les commerces dits "non essentiels", les discussions se poursuivent. Les fédérations et les représentants du secteur réclament une réouverture à partir du 27 novembre ou du 28 novembre, au moment du Black Friday. "Avant les fêtes de fin d'année, pour les commerces, chaque week-end, chaque samedi compte", a souligné Patrick Seguin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, auprès de l'AFP.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé ce lundi qu'un nouveau protocole sanitaire devait "être conclu vendredi". Il concerne "l’ensemble des commerces et la grande distribution", a expliqué le ministre. "Plus vite on pourra ouvrir, mieux ce sera", a estimé Bruno Le Maire, qui conditionne ces réouvertures au fait que "l'épidémie continue de refluer".