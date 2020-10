Reconfinement : clap de fin pour les restaurants limougeauds

"On va devoir se faire à manger tous les jours !" Les Limougeauds apprennent la nouvelle. Dès jeudi soir, tous les restaurants et brasseries du pays ferment leurs portes. Beaucoup s'attendaient à ces annonces. Anne est sortie avec des amis : "Nous sommes venus en profiter une dernière fois. Au menu, un délicieux hamburger. En plus ça aide les restaurateurs, ils vont en avoir bien besoin."

Pas une surprise pour les restaurateurs

Du côté des cuisines, l'annonce ne surprend pas les professionnels. "Au moins _cette fois-ci, on a pas été obligé de fermer en quatre heures_, note Stéphane du Bebop,Avec le couvre-feu, nous avions déjà réduit nos stocks. On espère maintenant qu'il n'y aura pas trop de casse dans le secteur..."

Les restaurateurs espèrent pouvoir continuer les livraisons et les ventes à emporter. Laurent Denys s'occupe de l'Irlandais. "C'est très compliqué. On jongle avec les plannings de nos salariés. Nous avions déjà des salariés en chômage partiel, on va continuer ces prochains jours. Nous n'avions pas arrêté les ventes à emporter depuis la fin du premier confinement. Nous allons poursuivre et enrichir cette offre."

Ce jeudi, le secteur de l'hôtellerie-restauration se réunit pour s'organiser au mieux face à ces nouvelles fermetures des restaurants.