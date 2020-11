Reconfinement : déjà 20.000 verbalisations en Ile-de-France et des contrôles qui vont se renforcer

Après une première phase où les forces de l'ordre pouvaient se montrer compréhensives, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite qu'on serre la vis. Il veut plus de contrôles. Plus question d'être indulgent avec ceux qui ne respecteraient pas les règles du confinement destiné à donner un coup d'arrêt à la propagation galopante du coronavirus.

"Toute personne ne disposant pas de motif légitime de se déplacer devra être verbalisée"

Le ministre est ferme. Il faut que "chaque Français prenne conscience de la nécessité de respecter strictement les règles de confinement", écrit le ministre qui demande aux préfets "une particulière fermeté pour faire respecter, sur le terrain, les dispositions qui concernent en priorité les rassemblements privés, les rassemblements de voie publique et la fermeture des établissements recevant du public", ainsi que "les déplacements individuels n'entrant pas dans le champ des exceptions autorisées".

Depuis le début du deuxième confinement, en Ile-de-France, dans les huit départements, il y a déjà eu 20.000 verbalisations (65.000 en France) pour non-respect des règles liés au confinement, indique le ministère de l'Intérieur.

Des dispositifs de contrôle visibles

Il ne s'agit pas de piéger les citoyens. Le ministre demande que des dispositifs soient installés de façon visible. Il souhaite des points de contrôle fixes et des patrouilles dynamiques. Il estime qu'il faut des contrôles à des points de passage et sur des grands axes de déplacement dont les gares et les aéroports.

Dans les villes, il demande des contrôles dans les parcs et jardins.