Reconfinement : des lignes de soutien psychologique dans la Somme

Une cellule d'écoute à Amiens

Pour faire face au deuxième confinement, une cellule d’écoute ouvre ce lundi à Amiens joignable au 03.22.97.11.52 (appel local) du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30 et entre 13h30 et 17h. Des agents formés à l’écoute y répondront et en fonction, orienteront les personnes vers un accompagnement psychologique.

Téléconsultations pour les 18-30 ans avec Amiens For Youth

Les permanences lancées dans le cadre d’Amiens capitale européenne de la jeunesse, reprennent à distance. Il y a une session ce lundi de 16h à 19h. Il faut prendre rendez-vous en écrivant un mail à permanencepsyafy@gmail.com. En fonction de la demande, ces permanences qui ont lieu toutes les deux semaines, seront peut-être plus fréquentes indique Marie-Hélène Bouchez, adjointe à la jeunesse.

Une ligne SOS Confinement à la CABS

Un numéro spéciale "sos confinement" a été lancé la semaine dernière à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme. En appelant le 03.22.29.61.37 (prix d'un appel local), vous pouvez obtenir un soutien moral. Une personne du service santé vous répond du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et en fonction, vous met en relation avec une psychologue.

Soutien aux étudiants

Le Crous met en place deux dispositifs d’écoute psychologique gratuits, pour des consultation qui passent à la vidéo avec des psychologues de l’association Apsytude. Ce sont les Happsy Hours tous les mardis après-midi sur rendez-vous pour les étudiants d'Amiens et les Happsy Line pour les étudiants hors Amiens. Les rendez-vous se prennent via le mail rdv.apsytude@gmail.com ou le 06.27.86.91.83