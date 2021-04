Reconfinement : des contrôles policiers "démultipliés" et sans précédent à Châteauroux

La France s'apprête à vivre un troisième confinement en un an. À partir du samedi 3 avril à 19 heures, de nouvelles restrictions entreront en vigueur dans l'Indre et le Cher. Les déplacements au-delà de 10 kilomètres de votre domicile sont interdits, hormis en cas de motif impérieux et avec la présentation d'une attestation. À Châteauroux, les forces de l'ordre vont être mobilisées pour faire respecter les règles. "Les opérations de contrôles vont être démultipliées à une ampleur qu'on n'a pas connu par le passé", prévient Gil Avérous, maire de Châteauroux, invité de France Bleu Berry.

"Les contrôles aux entrées de ville par les grandes avenues qui mènent à l'agglomération vont être très renforcés dans les prochains jours par la police municipale et la police nationale", ajoute-t-il. La pédagogie sera de mise pour ce week-end de Pâques pour autoriser quelques déplacements. Mais "dès la fin du week-end, il n'y aura pas de tolérance. Même si les mesures sont un peu plus souples que par le passé, les contrôles vont être plus forts pour être certain qu'il n'y a pas d'abus en la matière", indique Gil Avérous.

Le maire de Châteauroux favorable à un reconfinement national

La situation sanitaire dans l'Indre est stable face à l'épidémie de Covid-19. Une seule personne est en réanimation dans le département. Ce reconfinement national est-il pertinent alors que le gouvernement a longtemps vanté des mesures territorialisées ? "Oui, il a du sens parce qu'on s'aperçoit que la grande majorité des départements est en difficulté. On sait que rapidement, on peut passer d'une situation très confortable, si l'on peut dire, à une situation très tendue", explique Gil Avérous. Le maire de Châteauroux indique que le constat n'est pas exactement le même par rapport aux précédents confinements. "On avait la possibilité de s'adosser notamment à notre Centre hospitalier universitaire de Tours pour transférer des patients qui auraient besoin d'une assistance respiratoire. Mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas le faire parce que ces hôpitaux sont déjà quasiment à saturation et donc on n'a pas de soupape de sécurité", estime le maire castelroussin.

Gil Avérous se dit "inquiet" pour la tenue du festival Darc

L'annonce du reconfinement entraîne une cascade d'annulations d'événements culturels. Le festival de BD d'Angoulême au mois de juin ? Annulé. Les concerts des Eurockéennes à Belfort en juillet ? Annulés. Ça n'incite pas vraiment à l'optimisme pour l'organisation du stage et festival Darc, prévus en août à Châteauroux. "Plus le temps passe, plus l'organisation est difficile. On est tous vraiment mobilisés pour essayer que ça se passe au mieux. Mais plus les semaines passent, plus ça va être difficile. Je suis un peu inquiet", conclut Gil Avérous.

Dans un communiqué, Châteauroux Métropole précise les mesures s'appliquant dans l'agglomération en raison du confinement n°3.

L'accueil de la mairie est ouvert aux horaires habituels. Les enfants des travailleurs prioritaires seront accueillis mardi, jeudi et vendredi, sur le temps scolaire, à la Pingaudière et à la Valla. Le mercredi et pendant les vacances, des garderies seront proposés. La collecte des déchets et la circulation des transports en commun devraient se poursuivre normalement.