Reconfinement : des élus poitevins soutiennent ouvertement les commerces fermés

Léonore Moncond'huy, Françoise Ballet-Blu, Sacha Houlié et Jean-Marie Fiévet s'engagent pour le maintien de l'activité des commerces dits "non-essentiels". Une pétition pour l'élus écologiste et une lettre à Emmanuel Macron pour les élus de la majorité.

Alors qu'une trentaine de commerçants poitevins ont manifesté ce lundi 16 novembre devant la Préfecture de la Vienne pour demander la réouverture de leur boutique dès le 27 novembre. Pour l'instant, le gouvernement évoque le 1er décembre. Mais les vendeurs d'articles jugés "non-essentiels" s'inquiètent face à l'arrivée du Black Friday et ses réductions records sur internet.

Une lettre des élus de la majorité

47 députés LREM ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour demander la réouverture des commerces "non-essentiels" le 27 novembre, ainsi que la réouverture des bars et restaurants d'ici le 18 décembre. Ce courrier n'est pas une tribune, mais une "remontée de terrain", déclare l'une des signataires, Carole Bureau-Bonnard, députée LREM de la 6e circonscription de l’Oise.

Une pétition de l'opposition écologiste et de gauche

Ce mardi 17 novembre, des élus de gauche et écologistes comme Léonore Moncond'huy (EELV) et Anne Hidalgo (PS), des personnalités du monde de la culture et des associations se sont associés à une pétition pour s'engager à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période de Noël. "Cher Père Noël, cette année, nous prenons l'engagement d'un #NoëlSansAmazon", avancent les signataires de la pétition.

Les pétitionnaires qui dressent un sombre tableau des conséquences sociales, fiscales et environnementales du développement d'Amazon, plaident pour privilégier le recours aux commerces de proximité ou à l'économie circulaire pour les cadeaux de Noël.