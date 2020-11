Reconfinement en Dordogne : les chasseurs de retour dans les bois

Le gilet orange fluo sur le dos et l'attestation de déplacement dans la poche, les chasseurs de grand gibier sont de retour dans les bois de Dordogne. Cette semaine, la préfecture a pris un arrêté pour autoriser la chasse pendant le confinement, mais uniquement pour chasser le grand gibier (sangliers, chevreuils, cerfs, ...). La chasse dite de loisir reste interdite. L'objectif est de réguler la population et de limiter les dégâts dans les champs.

Ce dimanche près de Léguillac-de-l'Auche, Daniel Laronze avait donné rendez-vous au petit matin à ses chasseurs. Avant de partir pister le sanglier, il a évoqué les nouvelles consignes sanitaires. "Pas de café tous ensemble le matin, pas de repas le midi, tout le monde doit partir avec son propre véhicule et une seule personne par voiture" a-t-il expliqué.

"On n'a plus les moments de convivialité"

Selon lui, il aurait été difficile d'arrêter la chasse pendant le reconfinement. "Autant au mois de mars, nous étions vers la fin de la saison. Mais là, nous sommes en plein milieu. Surtout que les mois de la fin d'année sont une période très active. Normalement, nous sommes sur le terrain tous les dimanches."

Et même si la chasse au gros gibier reste autorisée, l'ambiance est différente."On ne va pas dire que c'est une obligation car j'y prends quand même du plaisir. Mais c'est particulier, note Patrice. On n'a plus les moments de convivialité, les déjeuners ensemble le midi, les cafés le matin. On continue par solidarité avec le monde agricole."

Réguler la population de sangliers

Les chasseurs doivent respecter de nouvelles consignes sanitaires © Radio France - Théo Caubel

Des chasseurs qui comptent quand même profiter de cette autorisation pour tenter d'atteindre les objectifs du plan chasse 2020/2021. "On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, ajoute Daniel Laronze. Si on se retrouve confiné totalement et qu'on ne peut plus chasser, le gibier qu'on prélève en ce moment, c'est déjà ça de fait."

Le groupe de Daniel Laronze n'était visiblement pas le seul à être de sortie ce dimanche en Dordogne. Alors qu'ils chassaient, d'autres coups de fusil ont été entendus dans le bois sur la colline en face d'eux.