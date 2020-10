Reconfinement en France : l'attestation de déplacement dérogatoire fait son retour

Le message est clair : "Restez au maximum chez vous, respectez les règles". Ce mercredi, lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de tout le pays pour au moins 5 semaines. Ce nouveau tour de vis a été décidé pour freiner l’épidémie de coronavirus. Nos déplacements sont donc limités et pour pouvoir sortir, il faudra reprendre une habitude prise au printemps : ne pas oublier son attestation de déplacement dérogatoire.

Une attestation pour aller chercher ses enfants à l'école

Cette attestation sera différente de la version de ce printemps car cette fois les écoles resteront ouvertes et les visites dans les Ehpad seront possibles. Vous aurez donc besoin de ce fameux document pour aller chercher vos enfants à la crèche, à l’école, ou au collège.

L'attestation sera aussi nécessaire pour toutes les autres sorties autorisées lors de reconfinement. Il faudra donc l'avoir pour aller chez le médecin, faire ses courses dites essentielles, aller au travail lorsque le télétravail n’est pas possible, promener son chien et prendre l’air. Dans ces deux derniers cas, comme au printemps, il faudra respecter la règle d’un kilomètre autour de chez soi pendant une heure. On imagine qu'il existera aussi une dérogation spéciale pour motifs familiaux impérieux et aide aux personnes fragiles et malades.

En revanche, à partir de dimanche il ne sera pas possible de se déplacer d’une région à l’autre. Mais le gouvernement promet de la tolérance pour permettre aux vacanciers de rentrer chez eux ce week-end.

Une attestation disponible dès ce soir

Comme au printemps et durant le couvre-feu, il sera possible de recopier la nouvelle attestation sur un bout de papier. Le gouvernement souhaite qu’elle soit aussi disponible sur le site du ministère de l’Intérieur et sur l’application Tous AntiCovid dès ce jeudi soir.

Toutes ces dérogations et le format de cette attestation seront détaillés par le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi soir à 18h30.