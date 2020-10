Reconfinement en Gironde : ce que vous pouvez faire (ou pas)

Avec le reconfinement, certaines sorties restent toutefois autorisées. Hormis aller travailler, faire ses courses ou se rendre à un rendez-vous médical, il est aussi possible de faire appel à des services à domicile. Quant aux balades, c'est la règle des 1 : 1 kilomètre, 1 heure.

Vous pourrez vous promener sur les quais de Bordeaux, mais seulement s'ils sont à moins d'un kilomètre de votre domicile...et pas plus d'une heure

Ai-je le droit d'aller à la plage me promener ? Le stationnement à Bordeaux est-il gratuit comme au printemps ? Puis-je me rendre à la déchetterie ? Ces questions (et beaucoup d'autres), ont sûrement traversé l'esprit de personnes fraîchement confinées.

La préfecture et la mairie de Bordeaux ont tenté d'apporter des réponses :

Les plages restent ouvertes, mais vous ne pourrez vous y rendre que si vous habitez à moins d'un kilomètre . Pas question de pique-niquer entre amis : votre activité doit être individuelle, et ne pas dépasser une heure .

Contrairement au premier confinement, le staionnement n'est pas gratuit dans tout Bordeaux. La mairie réfléchit à réserver des zones de parkings gratuits pour favoriser le télétravail.

Les déchetteries sont pour l'instant fermées. Un point qui pourrait changer, la municipalité souhaitant leur réouverture.

Les services à domicile sont autorisés : vous pouvez donc faire venir un coiffeur, une esthéticienne, et même un coach sportif si vous le souhaitez. La règle reste cependant la même : l'activité doit être individuelle, pas question d'organiser un cours de sport collectif dans votre jardin !

Si vous faites partie d'une association d'aide alimentaire (les Restos du Coeur par exemple), les maraudes et distributions peuvent avoir lieu. La municipalité a d'ailleurs rendez-vous lundi avec les associations pour s'organiser.

Les élèves vont pouvoir continuer à faire du sport dans leurs gymnases habituels : si l'activité extra-scolaire s'arrête, le périscolaire continue.

Il vous sera possible d'aller à la messe de la Toussaint et de vous rendre au cimetière. Même si le déplacement fait plus d'une heure, même s'il est à plus d'un kilomètre. Les messes s'arrêteront toutefois lundi.

Notez qu'un n° vert, le 0 800 71 08 90, a été mis en place par la mairie. Il est destiné à répondre aux situations de stress et d'angoisse des Bordelais confinés