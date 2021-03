Reconfinement en Île-de-France : les trains vers la Loire-Atlantique sont quasiment tous complets

Il y aura certainement du monde sur le littoral de Loire-Atlantique ce week-end. Les Parisiens fuient l'Île-de-France qui est reconfinée à cause du Covid-19. Les TGV entre Paris-Montparnasse et Nantes affichent presque tous complet.

Il ne reste plus une place dans de nombreux TGV en direction de Nantes

C'est presque en train de devenir une habitude : avec le reconfinement en Île-de-France, très touchée par le coronavirus, les Parisiens et autres habitants de la région viennent se mettre au vert. Les trains ont été pris d'assaut après les annonces de Jean Castex jeudi 18 mars au soir. Quand on regarde sur le site de la SNCF, les TGV sont quasiment tous complet entre Paris et Nantes ce vendredi.

C'est bien un phénomène lié au reconfinement de la région parisienne, puisque selon nos confrère de franceinfo, ces dernières semaines le taux d'occupation des trains de Paris vers les régions tournait plutôt autour de 60 à 65%. Le même phénomène a été observé en direction de la Bretagne.