Reconfinement : l'association mancelle Un repas pour tous nourrit de plus en plus de bénéficiaires

La crise sanitaire et les deux confinements ont plongé de nouveaux sarthois dans la précarité. Ils sont de plus en plus à venir le dimanche soir, place des Comtes du Maine, au Mans, pour la distribution alimentaire de l'association Un repas pour tous.

D'une cinquantaine de bénéficiaires il y a un an, l'association mancelle Un repas pour tous est passé à près de 90, le 1er novembre 2020. Un chiffre trompe-l’œil puisque certains viennent chercher de quoi nourrir plusieurs personnes. Ce dimanche 8 novembre, ils étaient plus de 60 à attendre dans la faible lumière des lampadaires de la place des Comtes du Maine, au Mans.

Des nouvelles personnes se présentent chaque semaine. Michel vient depuis plusieurs mois déjà. Ses missions d'intérim se font rares et il n'a pas assez d'argent pour manger. "Souvent on m'appelle, on me dit : 'tu vas travailler tel jour' _et après on me dit '_bon monsieur c'est annulé'. Je suis obligé de rester à la maison, donc le Repas pour tous ça me soutient", explique le Manceau.

On n'a pas que des gens de la rue

La plupart des nouveaux bénéficiaires "ont perdu leur travail ou ont un travail, mais qui est passé à temps partiel", détaille la présidente de l'association, Toriya Tourabi. "Même s'il y a des petites aides, ça ne suffit pas", ajoute la bénévole. Il y a aussi beaucoup de retraités. Le profil des personnes en demande d'aide alimentaire a changé : "On n'a pas que des gens de la rue", souligne Toriya Tourabi.

Un nouveau fonctionnement à cause de la Covid-19

Une quinzaine de bénévoles s'active pour distribuer les plats qu'ils ont préparés. Certains gèrent la file d'attente. Lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire avant de retirer son repas. La nourriture est répartie sur cinq tables dans des boîtes individuelles. Une personne par table pour la distanciation physique. Un fonctionnement réglé comme du papier à musique mis en place pour éviter la propagation du coronavirus. Avant la crise sanitaire, les bénévoles partageaient ce repas du dimanche soir attablés avec les bénéficiaires.

Les bénéficiaires font la queue. Ils sont envoyés au compte-goutte pour éviter les attroupements. © Radio France - Clémentine Sabrié

Léonie a passé tout son week-end à cuisiner du boulgour avec une ratatouille de légumes et des escalopes de poulet. Elle s'investit beaucoup dans l'association depuis le mois de juillet. "En pleine crise, je pense qu'ils [les bénéficiaires] en ont besoin. Avec le confinement, ils sont un peu plus isolés que d'habitude, donc on est là aussi pour apporter le sourire... derrière le masque !" s'exclame la bénévole, très dynamique.

Les bénéficiaires ressentent cette énergie positive, comme Cécile, 26 ans, sans domicile fixe : "Malgré la situation, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils s'adaptent et c'est remarquable et très appréciable pour des gens dans des situations compliquées."

L'association demande un local à la mairie du Mans

Un repas pour tous voudrait que la mairie du Mans leur prête un local avec de l'électricité. Au lieu de stocker les dons de matières premières chez les bénévoles, tout pourrait être centralisé dans des frigos dédiés à cela. Selon Toriya Touriba, cela faciliterait l'organisation.

L'association recherche également des nouveaux bénévoles. Des personnes qui cuisinent pour préparer les repas. L'idée c'est de faire un roulement "pour que ça reste un plaisir et éviter que les bénévoles s'essoufflent", précise la présidente d'Un repas pour tous.

Infos pratiques

Page Facebook : Un repas pour tous

Téléphone : 06 51 56 40 97