Reconfinement : l'opposition réclame le retour du stationnement gratuit à Tours, la majorité dit non

Faut-il rendre le stationnement gratuit en centre-ville de Tours pendant ce second confinement ? Ce fut le cas lors du premier, une décision du maire d'alors Christophe Bouchet. La mesure avait été prise dans la plupart des grandes villes de France. Le peu d'activité en centre-ville, notamment la fermeture des commerces, rendant inutile le stationnement payant.

Un moyen de ne pas "pénaliser" les résidents pour l'opposition

Le groupe d'opposition Les Progressistes (LREM) demande le retour de cette gratuité du stationnement en centre-ville à l'occasion de ce nouveau confinement, du moins durant la période où les commerces sont fermés : "du fait de la fermeture des commerces, et de la fermeture de certaines entreprises dont les salariés sont en télétravail, les rues sont peu utilisées par les voitures, affirme le conseiller municipal Les Progressistes Pierre Commandeur. De l'autre côté, il y a des résidents qui sont en télétravail, qui doivent rester chez eux, alors que d'habitude leur voiture est sur leur lieu de travail dans la journée. _Donc il n'y a pas de raisons de pénaliser ces habitants de Tours_, et il faut que le stationnement soit gratuit pour que ces habitants puissent stationner à côté de chez eux."

"Pas la même situation" qu'au printemps selon le maire

Mais du côté de la majorité, on estime que la mesure n'est pas pertinente. "On n'est pas du tout dans la même situation que lors du premier confinement, où personne ne travaillait. Dans la rue, il y a un trafic important, même si les commerces sont partiellement fermés, certains font du click and collect, estime le maire de Tours Emmanuel Denis. Donc _il y a une activité qui ne nécessite pas la gratuité_, et en plus on risquerait d'assister au retour des voitures ventouses si le stationnement était gratuit." Et en ce qui concerne les résidents alors, sont-ils pénalisés ? "Les résidents ont des abonnements résidents à 25 euros, donc franchement le nombre de personnes pénalisées doit être marginal, pour l'instant on a pas eu de plaintes."

Le maire de Tours qui promet néanmoins de réévaluer la situation, si les choses venaient à changer : "s'il y a un confinement plus sévère, bien sûr on s'adaptera", précise Emmanuel Denis. Le groupe Les Progressistes devrait aborder cette question ce lundi, lors du conseil municipal.