Coronavirus : la Bretagne doit être "un laboratoire du déconfinement"

Toute la France est reconfinée à partir de samedi. Toute ? Oui, même la Bretagne ! Malgré des taux moindres que dans une grande partie de la France, surtout dans le Finistère, où le taux d'incidence est en dessous de 90 cas pour 100.000 habitants.

"La fin de la territorialisation met fin à l'équilibre et à la proportionnalité que le président lui-même prône dans son discours", a réagi dès mercredi soir la présidente socialiste du conseil départemental du Finistère. "Ce qui est difficile à entendre pour nous dans le Finistère, c'est qu'il y a une décision qui a été prise pour les territoires d’outre-mer parce que le virus y circule moins, a dit le président. Mais quand je regarde les chiffres du Finistère par rapport aux chiffres de la Martinique ou de la Réunion, ils sont en dessous", détaille Nathalie Sarrabezolles, qui évoque un "coût humain".

Un laboratoire du déconfinement

Loïg Chesnais Girard, président (PS) de la région Bretagne, le dit sur France Info, lui veut voir l'avenir : "Cela fait des mois que je propose d'être un laboratoire du déconfinement. On peut profiter de ces quatre semaines pour continuer à vacciner. Mais il faut en parallèle réfléchir à la stratégie de déconfinement et, pourquoi pas, être légèrement en avance de phase. Pas pour faire les malins, mais parce que nous avons la chance d'être dans une situation un peu meilleure."

Il faut préparer l'été

Emmanuel Macron a esquissé un calendrier de reprise "dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec certaines règles strictes. Nous autoriserons, sous conditions, l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants." Mais la Bretagne peut commencer avant, pour le président de la région : "Si on prend les quatre semaines pour travailler sur les sujets du spectacle vivant, du sport, du cinéma, on peut peut-être être prêts dès le 2 mai. Tester les choses, analyser les choses avec toute la responsabilité qui va bien pour revenir en arrière et doser, pour préparer ensuite la mi-mai qui a été annoncée hier."

Il faut que chacun applique les gestes barrière

La Bretagne s'apprête à revoir les habitants de grandes métropoles qui sont déjà venus lors du premier confinement, notamment dans les résidences secondaires : "Nous savons que nous avons un certain nombre de Franciliens qui ont des attaches en Bretagne, qui sont eux-mêmes Bretons ou enfants de Bretons et ils ont envie de vivre les semaines à venir dans de meilleures conditions. On ne va pas leur dire : on ferme les frontières et ne venez pas. La seule chose, c'est que ça génère du stress, ça génère de l'angoisse, on voit quelques réactions et donc il faut que chacun soit rigoureux, que chacun applique les gestes barrières, que chacun soit citoyen et que l'on accélère sur la vaccination partout."