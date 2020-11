"Des enfants se font harceler à l'école" : nouvelle vague de haine anti-asiatiques en Ile-de-France

Depuis quelques jours, en voyant des tweets haineux contre les asiatiques fleurir sur la toile, les agressions physiques se multiplier, Thérèse Sayaraht est de plus en plus inquiète. "Quand je dois prendre les transports, ça me traverse l'esprit : est-ce que tu prendrais pas un Uber? Est-ce que tu paierais pas 17 balles parce que tu as peur juste de sortir de chez toi, prendre le métro, te faire potentiellement agresser et que personne ne bouge ?"

Ce racisme anti-asiatique n'est pas nouveau mais avec le coronavirus et son lot d'amalgames, la situation dégénère. Depuis le reconfinement, l'association Sécurité pour Tous a recensé huit agressions physiques en Ile-de-France. L'une d'elle a donné lieu à 20 jours d'arrêt de travail pour la victime.

Des appels à la haine sur les réseaux sociaux se sont aussi multipliés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « chef de provocation publique à commettre une atteinte à l’intégrité physique d’une personne à caractère raciste ».

"Il y a des enfants qui se font harceler à l'école, des parents d'élèves, c'est très grave, s'inquiète Jacques Hua, représentant de l'association des commerçants asiatiques à Paris. Ça traumatise à la fois les enfants et les populations d'origine asiatique. Quand on voit nos enfants pleurer et nos aînés stresser, on est attristés par la situation."

8 agressions physiques recensées depuis le reconfinement

Pour agir, les associations misent sur la pédagogie, sur les réseaux sociaux et dans les écoles. Autre axe de travail : inciter les victimes à porter plainte. A cause de la barrière de la langue et du peu de confiance dans le système judiciaire, elles peinent encore à le faire. "A Vitry-sur-Seine on a eu l'agression de vingt femmes par une bande de trois individus, seules deux d'entre elles se sont portées partie civile et une seule a témoigné", confie Sun Lay Tan, porte-parole de Sécurité pour Tous.

L'association vient d'élaborer un courrier type à envoyer au procureur de Paris, pour les aider à porter plainte. Une plateforme va aussi voir le jour pour les accompagner dans leurs démarches, notamment les orienter sur le site internet Pharos afin de signaler les propos haineux sur les réseaux sociaux.