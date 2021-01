Reconfinement : "la détresse sociale s'installe chez les personnes isolées"

C'est Alexandre Douay, le directeur de l'urgence et du secourisme pour la Croix Rouge de la Somme, qui lance l'alerte ce vendredi 29 janvier sur France Bleu Picardie. L'organisation a ouvert une ligne d'écoute téléphonique pour accompagner ceux qui vivent mal les restrictions sanitaires.

Alexandre Douay, directeur de l'urgence et du secourisme pour la Croix Rouge de la Somme

Alors que l'épidémie de Covid-19 reste vive en France et que les services hospitaliers sont en tension, un troisième confinement pourrait être décidé dans les prochains jours. Ce qui risque d'aggraver la détresse psychologique des Samariens isolés. La Croix Rouge de la Somme a ouvert une ligne d'écoute téléphonique pour les accompagner.

"La détresse sociale s'installe chez les personnes isolées" explique Alexandre Douay, directeur de l'urgence et du secourisme de la Croix Rouge de la Somme Copier

Donner un coup de main aux personnes testées positif

Ce numéro de téléphone existe depuis la fin du mois de mars 2020, lancée pendant le premier confinement. Les bénévoles de la Croix Rouge étaient venus renforcer la cellule territoriale d'appui à l'isolement mise en place par la préfecture de la Somme pour répondre aux inquiétudes et aux besoins des personnes les plus isolées.

Depuis le 20 janvier 2021, la Croix Rouge a repris en autonomie cette ligne d'écoute. Avec une nouvelle vocation, explique Alexandre Douay "On propose aux personnes testées positif à la Covid-19, et donc en isolement, une évaluation des besoins sociaux, matériels et un accompagnement psychologique". L'organisation aide notamment les personnes qui en ont besoin a trouver un lieu d'isolement parmi les centres d'hébergement dédiés.

Le besoin de voir du monde et de parler

La Croix Rouge lance aussi un système de conciergerie solidaire, "Lorsque l'on appelle les personnes placées à l'isolement, on évalue leurs besoins. Par exemple, si elles ne peuvent pas faire leurs courses elles-mêmes, La Croix Rouge fait la liste des produits de première nécessité avec ces personnes et fait les courses pour elles". La cellule d'écoute est aussi là pour aider ceux chez qui la "détresse sociale s'installe, explique Alexandre Douay. Le besoin de voir du monde et de parler est fort."

Vous pouvez appeler la Croix Rouge de la Somme au 03 22 33 38 96,7 jours sur 7, de 8 heures à 18 heures.