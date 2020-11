Reconfinement : la justice suspend plusieurs arrêtés autorisant les petits commerces à ouvrir

La justice a suspendu ce mercredi l'exécution des arrêtés des maires de Béziers, Perpignan et Lapte, autorisant l'ouverture des commerces de centre-ville dits "non essentiels". La semaine dernière, plusieurs maires ont pris des arrêtés pour protester contre leur fermeture avec le reconfinement.

Les tribunaux administratifs de Montpellier et Clermont-Ferrand ont suspendu ce mercredi par ordonnance l'exécution des arrêtés des maires de Béziers (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales) et Lapte (Haute-Loire). Ils autorisaient l'ouverture des commerces dits "non essentiels". Le juge des référés du tribunal de Montpellier a pris des ordonnances de suspension similaire pour Carcassonne (Aude) et deux communes des Pyrénées-Orientales, Pia et Claira.

La semaine dernière, beaucoup de maires avaient pris des arrêtés pour permettre aux commerces non-alimentaires de rester ouverts malgré le confinement, dénonçant une injustice avec les grandes-surfaces ou les géants de la vente en ligne.

Des arrêtés illégaux

Mardi c'est le le tribunal administratif de Strasbourg qui a pris la même décision et suspendu un arrêté du maire de Colmar.

Le juge des référés du tribunal de Montpellier estime que les arrêtés contestés "méconnaissent les dispositions" du décret du 29 octobre stipulant que "l'accueil du public dans les établissements relevant de la catégorie M, (magasins de vente, centres commerciaux), n'est autorisé, en dehors des livraisons et retraits de commandes, que pour ceux d'entre eux qui assurent une activité de distribution de biens et services de première nécessité".

"Si un maire peut se faire le porte-parole d'une partie de sa population auprès des pouvoirs publics", l'argument d'une rupture d'égalité entre les lieux de vente "n'est pas de nature" à lui permettre "de s'exonérer de son devoir de respecter et de faire respecter les textes légaux et réglementaires nationaux", estime le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Non-lieu pour le Puy-en-Velay

Le tribunal a par ailleurs prononcé un non-lieu concernant l'arrêté similaire pris par le maire du Puy-en-Velay car le texte "s'appliquait à la seule journée du 31 octobre", selon une source judiciaire à l'AFP.

Mardi, le Premier ministre Jean Castex avait déploré à l'Assemblée nationale que des élus aient appelé les maires à "violer les règles de la République" avec de tels arrêtés.