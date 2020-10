Reconfinement : la mairie d'Audincourt autorise la réouverture des commerces

La fronde des élus locaux contre les fermetures de commerces "non-essentiels" arrive dans le Nord Franche-Comté. Martial Bourquin a signé ce samedi 31 octobre un arrêté municipal pour autoriser la réouverture de ces commerces dans sa commune d'Audincourt. Le maire doit préciser les dispositions de cet arrêté lors d'un rassemblement à 14h30.

Un amendement au Sénat

La décision entre en vigueur dès samedi et les commerces doivent veiller au respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. L'arrêté porte sur une "rupture d'égalité et de traitement entre commerçants". Au départ de cette vague de contestations, l'incompréhension des petits commerçants qui doivent fermer leurs portes depuis vendredi et la mise en place du nouveau confinement, alors que les grandes surfaces peuvent, elles, continuer leur activité.

Ce samedi matin, le Sénat a d'ailleurs pris un amendement qui permet aux préfets d'autoriser à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires le permettent l'ouverture de commerces de vente au détail. Dans un communiqué, le sénateur du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, appelle le gouvernement "à faire preuve de pragmatisme en suivant le Sénat et en maintenant l’amendement sénatorial dans le projet de loi définitif."