Reconfinement : la région Centre-Val de Loire vient en aide aux étudiants en difficulté

Aide alimentaire, transports gratuits, offres d'emploi : la région Centre-Val de Loire a présenté ce lundi un plan d'urgence pour les étudiants en difficulté. Avec le reconfinement, certains n'ont plus de quoi financer leurs études et même se nourrir. " Il y a urgence à réagir" pour la Région.

Le Président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a présenté ce lundi son plan d'urgence pour les étudiants. Selon lui, " notre jeunesse paye le prix fort de cette situation sanitaire et économique". C'est le cas des 70.000 étudiants de la Région qui se retrouvent privés de cours en présentiel, privés de relations sociales et pour certains en grande précarité financière. "On doit leur montrer qu'on est solidaire" a insisté François Bonneau.

On ne peut pas laisser des jeunes privés de tout y compris de se nourrir - François Bonneau

François Bonneau, président de la Région Centre Val-de-Loire, le 10 février 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

La priorité des priorités pour la Région, c'est de venir en aide aux étudiants qui n'ont plus les moyens de se nourrir. 3.000 jeunes dans ce cas ont déjà été identifiés par les services sociaux des universités de Tours et d'Orléans. Pour eux, la Région va distribuer des cartes alimentaires d'une valeur de 100 euros qui seront valables dans plusieurs magasins à travers toute la Région. "On va passer par les universités qui avaient déjà mis ça en place lors du premier confinement" explique Anne Besnier, la vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur. "Tous les jeunes dans le besoin y auront droit, qu'ils soient boursiers ou non."

Des jobs étudiants dans les lycées de la Région

Pour les étudiants à la recherche d'un emploi, le Conseil régional va proposer des missions en intérim dans les lycées de la Région. L'idée serait de venir remplacer sur des journées ou demi-journées des agents actuellement absents. "On a des difficultés pour remplacer nos agents malades ou cas contact. Les étudiants pourraient ainsi remplir des missions sur l'accueil, la restauration ou encore l'entretien" explique François Bonneau. Les offres d'emploi seront relayés via la plateforme régionale Jobaviz, lancée en juin dernier en partenariat avec le CNOUS, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Réseau Rémi gratuit pour les trajets domicile - lieu d'étude

Car Rémi - Région Centre Val de Loire © Radio France

Pour les étudiants qui ont encore quelques cours en présentiel, notamment des travaux dirigés ou qui doivent passer des examens, ils pourront emprunter gratuitement un car ou un train du réseau Rémi, géré par le Conseil régional. "On sait que certains jeunes sont retournés vivre chez leurs parents pour le confinement. Donc, s'ils doivent revenir sur leur lieu d'étude, ce sera gratuit pour eux avec Rémi" précise Anne Besnier. Ils devront pour ça présenter leur attestation de déplacement aux guichets des gares ou aux conducteurs du bus.

Enfin, les étudiants qui possèdent la carte Yep's, le pass jeune de la région Centre-Val de Loire, vont eux avoir droit à 20 euros pour acheter des livres. A ce jour, 12.000 étudiants possèdent cette carte gratuite qui permet des réductions toute l'année dans divers domaines.