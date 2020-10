Reconfinement : le glacier de Tignes aussi contraint à la fermeture

Presque deux semaines après son ouverture, le glacier de Tignes doit déjà fermer, reconfinement oblige. La station donne rendez-vous aux skieurs le 1er décembre, date d'une possible réouverture.

Il n'y a pas que les commerçants et les restaurateurs qui ferment à cause du reconfinement, annoncé par le président Emmanuel Macron ce mercredi soir. Les glaciers de Tignes, en Savoie, et des 2 Alpes en Isère, eux aussi sont contraints à la fermeture. Les stations l'ont annoncé sur leur page Facebook.

Rendez-vous le 1er décembre

Le glacier de Tignes avait ouvert le 17 octobre dernier et devait le rester jusqu'en mai 2021. Et si vous comptiez sur cette journée de jeudi pour profiter de vos dernières descentes avant d'être confiné, c'est aussi raté : le glacier est fermé à cause du mauvais temps. Il devrait rouvrir le 1er décembre, si bien sur la situation sanitaire ne s'aggrave pas d'ici là.