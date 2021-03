Reconfinement : le maire de Saint-Mandrier demande aux arrivants de respecter les gestes barrières

Ce vendredi 20 mars, la plupart des trains entre Paris et le Var étaient complets. De nombreux Parisiens ont choisi, comme l'an passé, de quitter la capitale pour échapper au nouveau confinement en vigueur. Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var) lance un appel à ceux qui viendraient vivre leur confinement dans sa commune : il faut porter le masque.

A Saint-Mandrier, 51% des habitations sont des résidences secondaires. Après des vacances de février tendues à cause de l'affluence et du non-port du masque, le maire Gilles Vincent est clair : " Si tous les propriétaires de résidences secondaires sont bien évidemment les bienvenus, ils doivent respecter strictement les consignes et porter le masque. Lors des dernières vacances, ce sont principalement les gens de l'extérieur qui ne respectaient pas les consignes." L'élu précise d'ailleurs que la police municipale de Saint-Mandrier verbalisera tous ceux, qui dans les prochains jours, ne porteront pas le masque dans les rues et sur les plages de sa commune.

Crainte d'un confinement si les chiffres ne baissent pas

Gilles Vincent fait également part de ses craintes : "Nous avons jusque-là eu la chance de ne pas être concerné par un confinement le week-end ou un confinement total. Mais le dernier point du préfet sur la situation sanitaire n'est pas bon. Si on ne respecte pas les gestes barrières, j'ai peur qu'on soit dans la même situation qu'à Nice."