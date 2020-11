Reconfinement : le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse favorable à une taxation des plateformes de e-commerce

Commerces de proximité fermés. Rayons de grandes surfaces condamnés. Et des consommateurs qui se tournent vers internet et les sites de grandes plateformes. Le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes) apporte son soutien à la proposition socialiste de taxer ces grandes plateformes numériques.

Pour sauver les petits commerces fermés pendant le confinement, le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse demande la taxation exceptionnelle des grandes plateformes numériques. Ces dernières sont selon lui, et plusieurs fédérations de commerçants, elles sont les grandes gagnantes de ce second confinement. Régis Gelez a donc envoyé une lettre de soutien à Boris Vallaud. Le député de la 3e circonscription des Landes porte, avec les autres députés du groupe socialiste et apparentés, une proposition de résolution à l'Assemblée Nationale.

Régis Gelez estime que : "Plutôt que de prendre des arrêtés, qui sont illégaux, moi je préfère soutenir des mesures concrètes. Je pense qu'il peut y avoir un consensus politique. Des grandes plateformes, basées dans des paradis fiscaux, ne payent pas leurs impôts en France, font de l'optimisation fiscale. Et en période de crise, je crois qu'il faut aller chercher l'argent là où il s'échappe."

Ils siphonnent le chiffre d'affaires de nos petits commerçants

Pour l'élu landais, cette taxation des géants du commerce en ligne serait à titre exceptionnel, dans un premier temps. Selon lui, il existe d'autres solutions pour soutenir le commerce de proximité comme des plateformes internet locales. "Je ne crois pas que les gens aient le réflexe Amazon. Les gens ont le réflexe internet. On peut très bien commander sur des plateformes de proximité, mais il faut les créer et ça c'est un travail à moyen ou long terme. Par contre, très rapidement on pourrait lever une taxe exceptionnelle. En tant de crise, ça c'est toujours fait. Après guerre, des mesures exceptionnelles ont été prises pour reconstruire la France. Là, on est dans une crise sanitaire, qui va se prolonger par une crise sociale et économique. Il faudra reconstruire notre société sur un autre modèle, de consommation notamment, et ça peut en passer par là pour aider à cette reconstruction. La taxation de ces grandes plateformes qui siphonnent le chiffre d'affaires de nos commerçants, mais aussi nos impôts, les revenus de l'Etat puisqu'ils ne paient pas leurs impôts en France."