VIDÉO - Reconfinement : le monde de la culture manifeste à Nîmes

Ils sont chanteurs, danseurs, comédiens ou musiciens… Environ 150 personnes se sont rassemblées ce vendredi 13 novembre devant Carré d’Art à Nîmes pour défendre la culture en danger dans le contexte de la crise du coronavirus. Une manifestation à l’appel du syndicat français des artistes, membre de la confédération CGT-spectacle.

Tous dénoncent un silence assourdissant du gouvernement envers un monde culturel à l'agonie. "Pour moi, la lecture c'est ma nourriture essentielle, et tout ça on nous en prive!", s'insurge Joëlle, aide-soignante venue manifester.

"Ça me brûle à l'intérieur" - David Ragot, artiste de rue

En plein reconfinement, les artistes revendiquent le droit de travailler à nouveau. "Ça me dérange de toucher de l'argent sans rien faire, lâche David Ragot, échassier et jongleur gardois. De répéter, répéter, répéter des spectacles sans les jouer. C'est horrible !"

La prolongation de l'année blanche

Autre revendication, la prolongation de l’année blanche pour les intermittents au-delà du 31 août, sans quoi ils ne pourront pas avoir droit à l'assurance chômage. "Sinon on sera tous à la rue, redoute la chanteuse Angélique Léonetti. On ne peux pas payer notre loyer, nos factures, à manger pour nos enfants... Une fois que le statut d'intermittent est fini, on n'a pas d'autre moyen de survivre. Même en cherchant du travail on ne veut pas de nous!"

Rassemblement à Nîmes pour sauvegarder la culture malgré la crise sanitaire. © Radio France - Leïla Méchaouri