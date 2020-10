Reconfinement : le port du masque obligatoire partout à Amiens

Le port du masque est désormais obligatoire dans toute la ville à Amiens à partir de onze ans. La préfecture de la Somme vient de prendre un arrêté que vous retrouvez ici. Depuis le 28 septembre, il était obligatoire notamment dans l'hypercentre. Le non-respect de la mesure est passible d'une amende.

Les autres secteurs concernés dans la Somme

Pour les autres secteurs concernés par le port du masque dans la Somme, l'arrêté préfectoral redit que ce dernier est obligatoire sur :

Les marchés non couverts alimentaires

Les bords de la Somme (véloroute de Saint-Valéry-sur-Somme à Hal et chemin de halage)

Les cimetières publics, lors d'une cérémonie funéraire que celle-ci soit religieuse ou laïque

Les espaces dédiés au stationnement des centres commerciaux pouvant accueillir plus de 5 000 personnes (Hyper U d'Abbeville, Carrefour Amiens, Shopping Promenade à Amiens, Auchan Dury, Géant Glisy, Auchan Mers-les-Bains)

Les aires de service de coeur des Hauts-de-France est et ouest (anciennement aires d'Assevillers) sur l'autoroute A1

Dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties de tout établissement d'enseignement et de tout établissement d'éveil (crèches, halte-garderie, jardin d'éveil), 30 minutes avant et après les ouvertures de ces établissements.

Abbeville

A Abbeville, à partir de onze ans, il faut aussi porter le masque autour de la place Max Lejeune, dans les parcs et jardins publics, autour des plans d'eau, dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements recevant du public et sur leurs espaces de stationnement, autour des arrêts de bus et des gares.

Exceptions

Des exceptions sont prévues pour les personnes handicapées, dans le cadre de l'activité physique ou sportive dans un rayon maximum d'un kilomètre autour de chez soi. Cette obligation ne s'applique pas non plus "lorsqu'une incompatibilité existe avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées".

135 euros d'amende

Le non respect de la mesure expose à une amende de 135 euros. Elle peut aller jusqu'à 3 750 euros en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours. Dans ce cas cette amende peut s'accompagner d'une peine de six mois de prison.