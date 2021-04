Reconfinement : les annonces d'Emmanuel Macron font réagir les réseaux sociaux bretons

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi le reconfinement du pays pour 4 semaines. Avec fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées. Des annonces qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux bretons.

Des réactions politiques d'abord avec les députés de la majorité dans le Finistère : Sandrine Le Feur et Didier le Gac appellent à continuer la lutte contre le virus.

Le président socialiste de la région Bretagne Loig Chesnais-Girard se veut plus offensif et moins patient dans un message relayé sur Twitter et Facebook : "Il faut en finir avec ce virus. Vaccinons massivement. Préparons cette sortie de crise et restons solidaires."

Habitué des réseaux, Ronan Loas, le maire de Ploemeur dans le Morbihan la joue plus humoristique : "Donc ça va être apéro-zoom pour mon anniversaire cette année encore ?" s'amuse t'il.

Il y a évidemment aussi beaucoup de détournements en tous genres. Jean-Yves Le Brian, compte parodique du ministre breton des affaires étrangères s'amuse lui du discours d'Emmanuel Macron : "Le 1er numéro vert de la soirée au bout de 20 min de discours."

Comme à chaque fois, les propos d'Emmanuel Macron et les conséquences sanitaires sont détournés. Steven Tual, le météorologue breton se veut philosophe en faisant référence à ces deux printemps volés par l'épidémie.

D'autres internautes ne comprennent pas bien pourquoi les mesures sont généralisées à la France entière.

Plus sérieusement, le secteur de l'éducation a réagit dès ce mercredi soir. Le SNES FSU Bretagne demandant entre autres des informations claires sur l'organisation du bac de Français.

Le groupe "Neurchis de Bretons" s'amuse sur Facebook avec une fausse carte de la densité de population en France à partir du 5 avril. On voit une Bretagne submergée de points rouges. La carte existe bel et bien d'ailleurs mais elle correspond à la densité des bars !

Le Brestois Lord Edradis est lui dépité : "J'aurais dû aller chez le coiffeur aujourd'hui" lance t'il. Ce qui est faux puisque les coiffeurs vont rester ouverts comme les disquaires, les librairies, les supermarchés ou les pharmacies.

Enfin, les supporters de foot gardent le moral ou détournent avec humour les annonces du président. Les semaines qui viennent, entre télétravail et enfants à la maison, promettent encore de belles perles sur les réseaux sociaux bretons.

