Reconfinement : les catholiques tourangeaux partagés entre joie et tristesse pour la messe de la Toussaint

La messe de la Toussaint a pu être célébrée ce dimanche, avant que les offices religieux ne soient plus autorisés à cause du reconfinement. A Tours, les catholiques sont partagés entre joie et tristesse.

Entre la joie de se retrouver pour fêter la Toussaint et la tristesse de savoir que ce ne sera bientôt plus possible. Les catholiques de Tours sont partagés, alors que la messe de la Toussaint a été célébrée ce dimanche. La dernière messe avant plusieurs semaines, puisque les cérémonies et rassemblements religieux ne sont plus autorisés dès ce mardi, à cause du reconfinement.

A la basilique Saint-Martin de Tours, près de 200 fidèles ont assisté à la messe de la Toussaint, sous la surveillance de policiers campés à l'entrée, par mesure de précaution après l'assassinat de trois personnes à la basilique Notre Dame de l'Assomption à Nice, jeudi matin. Un contexte pesant, mais qui n'a pas découragé Elisabeth : "Pour rien au monde, je ne manquerais la messe, d'autant plus que la Toussaint est une grande fête".

Important de se réunir une dernière fois

"Nous sommes heureux de pouvoir célébrer la Toussaint et que nous puissions nous rassembler, alors que le confinement a commencé depuis vendredi. Mais en même temps tristes, parce que c'est la dernière célébration publique pendant au moins un mois", explique le Père Xavier Gué, prêtre au diocèse de Tours et recteur de la basilique Saint-Martin.

Cette messe de la Toussaint est la dernière célébration publique dominicale, avant au moins quatre semaines, à cause du reconfinement. © Radio France - Chloé Martin

Une ambivalence partagée par de nombreux fidèles. "Aujourd'hui, c'est une fête de joie, mais tous les catholiques de France sont tristes d'être privés de messe à nouveau. On a déjà été privé de messe pendant le Carême, à Pâques et à l'Ascension", regrette Marie-Astrid, qui vient tous les dimanches à la messe avec sa famille. "C'était très important de pouvoir se réunir et faire Eglise une dernière fois", souligne également Thibaut, qui espère que les messes seront de nouveau autorisées le plus tôt possible.

Ce lundi, une dernière messe publique est célébrée pour le jour des défunts, à 11h à la basilique. A partir de ce mardi, les célébrations seront privées ou à suivre en ligne. Les églises restent néanmoins ouvertes pour accueillir les fidèles venus prier et se recueillir.