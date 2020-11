Reconfinement : les commerces alimentaires doivent fermer dès 22 heures en Gironde

Les commerces alimentaires devront fermer dès 22 heures en Gironde à partir de ce samedi. La préfète a signé un nouvel arrêté pour éviter les rassemblements et les ventes d'alcool dans ces établissements durant ce deuxième confinement.

La préfète de la Gironde Fabienne Buccio durcit le ton pendant le confinement. Elle décide d'aller plus loin que les mesures déjà annoncées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ce jeudi, elle a ainsi signé un arrêté pour obliger les commerces, restaurants et débits de boissons à fermer entre 22 heures et 5 heures, y compris les retraits-livraisons de commande.

Cette mesure s'applique dès le samedi 14 novembre sur l'ensemble du département.

Éviter les rassemblements

La mesure a été décidée notamment car les forces de l'ordre ont constaté que certains établissements et particulièrement "les épiceries de nuit" se transformaient souvent "en lieux de rassemblements avec vente d'alcool et parfois d'autres trafics", explique la préfète. "Ces établissements sont en assez grand nombre pour prendre une mesure générale", ajoute Fabienne Buccio. Les faits ont été signalés à Bordeaux, sur la métropole mais aussi "dans d'autres villes" du département.

Cet arrêté, déjà mis en place lors du premier confinement, permettra de demander des fermetures administratives si les établissements ne respectent pas la règle. La fermeture peut aller jusqu'à six mois.