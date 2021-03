Reconfinement : les conseils d'une psychologue picarde pour tenir

Les Hauts-de-France repartent pour un confinement d'au moins quatre semaines. Annonce de Jean Castex jeudi soir, alors que la situation dans les hôpitaux de la région est très tendue. Ce troisième confinement, un an après le premier, peut être dur à encaisser, surtout que nos états d'esprits ont changé depuis mars dernier.

"Le premier confinement, on était sur quelque chose de nouveau, analyse Julie Bruhier-Dupont, psychologue à Abbeville, les Français étaient plus sur un aspect de vacances, se retrouver en famille. Le deuxième confinement, on était plus sur "Je n'ai plus envie de rire""

Julie Bruhier-Dupont a tenu une cellule d'écoute pendant le premier confinement sur la communauté d'Agglomération de la Baie de Somme. Pour elle, il va y avoir de nouveau beaucoup de demandes avec ce reconfinement.

Il y en avait déjà mais je pense qu'il y aura de forts besoins au niveau des soins psychiques, ça va s'accentuer. Le manque de liens sociaux, cet enfermement, ça a créé pas mal d'aspects dépressifs. Les gens ont peur de la maladie, ont peur de la mort, il y a une suspension de tous les projets.

Mais alors, comment tenir ? Voilà plusieurs conseils donnés par Julie Bruhier-Dupont :