Reconfinement : quels sont les déplacements autorisés ?

Alors que le deuxième confinement entre en vigueur ce jeudi à minuit, le Premier ministre Jean Castex a énuméré lors d'une conférence de presse les déplacements autorisés pendant cette période qui va durer au moins un mois, afin de freiner la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

Les sorties autorisées

Vous pourrez vous rendre à votre travail , si le télétravail n'est pas possible, à condition de présenter une attestation signée de votre employeur.

Une attestation devra être délivrée par l'établissement scolaire.

Vous pourrez sortir pour faire vos courses et vous rendre à votre supermarché, chez votre boucher ou votre boulanger.

Vous pourrez vous soigner , aller chez votre médecin traitant ou chez un spécialiste, vous rendre à la pharmacie.

Vous pourrez vous déplacer pour des motifs familliaux impérieux

Vous pourrez porter assistance à des personnes fragiles ou précaires

Vous pourrez sortir pour répondre à une convocation devant un tribunal

Vous pourrez sortir pour une mission d'intérêt général : maraude, distribution de d'aide alimentaire, aide à domicile.

Afin de faciliter la vie quotidienne, deux attestations permanentes pourront également être délivrées, l'une par l'employeur pour les déplacements entre le domicile et le travail et l'autre par l'établissement scolaire pour les déplacements entre le domicile et l'école de ses enfants.

Les sorties limitées à une heure

Vous pourrez prendre l'air , faire de l' activité physique, mais seul et dans un rayon de 1 km autour de votre domicile. Le sport collectif en plein air est interdit. Les salles de sports restent fermées.

Vous pourez promener un animal de compagnie mais également un rayon de 1 km. Notez que les parcs et jardins, ainsi que les plages restent ouverts, contrairement au premier confinement.

Attention, ces activités sont limitées à une heure. En cas de non respect, vous risquez une amende de 135 euros.

Interdiction de voyager dans toute la France

Il ne sera pas possible de "voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire", a annoncé le Premier ministre.