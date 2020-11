Reconfinement : les Français vont pouvoir acheter un sapin de Noël

C'est une bonne nouvelle pour les amoureux de Noël. La vente de sapins sera autorisée, malgré le reconfinement en vigueur en France. Un décret en ce sens va être publié "dans les tout prochains jours", a annoncé ce lundi le ministre de l'Agriculture. Une mesure qui va rassurer les professionnels du secteur, inquiets de ne pouvoir écouler leurs arbres en raison des restrictions.

"Les Français pourront acheter des sapins de Noël. Dans ce monde aussi frustrant, triste, je crois que la féérie de Noël est en tout point importante", a indiqué Julien Denormandie lors d'une interview par Public Sénat-LCP-Le Figaro.

Le décret bientôt publié

"Mais la question c'est quel est le jour où on va pouvoir commencer à les acheter, et où est-ce qu'on va pouvoir les acheter ?", a souligné le ministre, assurant que "les arbitrages sont en cours" et qu'un décret allait être publié rapidement afin de répondre à ces questions.

En France, six millions de sapins de Noël sont vendus chaque année, essentiellement dans les grandes surfaces, enseignes de bricolage et jardineries, dont 80% sont issus de la production française, selon des chiffres fournis de l'association française du sapin de Noël naturel (AFSNN).