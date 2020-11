Reconfinement : « Les jeunes ont besoin de nous, nous sommes toujours là » rappelle le CRIJ de Dijon

Par mesure de prévention contre la propagation du Covid-19 et conformément aux recommandations nationales, les établissements du Crij de Besançon et de Dijon sont fermés au public depuis le vendredi 31 octobre et jusqu’à la levée du confinement.

Continuité du service, mais de façon adaptée

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 novembre, le Centre Régional d'Information Jeunesse précise que de façon à ne pas laisser les jeunes sans réponse face à leur situation, leurs questions ou leurs préoccupations, les professionnels du Crij continuent de répondre aux demandes et sont toujours joignables par téléphone, par courriel et via Facebook.

A quels types de questions répond le CRIJ ?

Que cela concerne l’orientation, la formation, l’emploi, les stages, les jobs, la santé, le logement, la vie quotidienne, le service civique, les aides aux projets, la mobilité internationale, les sports, les loisirs ou encore la e-Carte Avantages Jeunes, toutes les équipes du Crij restent mobilisées pour informer, conseiller et accompagner les jeunes.

Si certaines situations le nécessitent, les jeunes peuvent être reçus en présentiel sur rendez-vous et dans le respect total des gestes barrière.