Reconfinement : les Lorrains profitent des dernières heures de tolérance au Lac de Messein

Bien que le troisième confinement soit entré en vigueur ce samedi soir à 19 heures, Emmanuel Macron a accordé une tolérance pour les déplacements interrégionaux et à plus de 10 kilomètres de chez soi pendant le week-end de Pâques jusqu'à ce soir. Au lac de Messein, les promeneurs profitent des dernières heures.

Dernières retrouvailles

Assis autour d'une table de pique-nique, Marine, Perinne, Donovan et Adrien savourent leurs derniers moments ensemble avant plusieurs semaines. "On profite avant le confinement, après ça va être compliqué de se retrouver" explique Marine. Les quatre amis habitent en effet à plus de 10 kilomètres les uns des autres entre Nancy, Bayon et Saint-Nicolas-de-Port. Au programme, musique et tournoi de pétanque sous le soleil.

Dernière baignade

Marilyne et son fils Anthony promènent Junior, leur grand labrador Junior, un peu mouillé. "La première chose qu'il a fait en arrivant c'est de plonger dans l'eau tout de suite" indique la Nancéienne "Des lacs comme ça on en trouve pas partout, tant pis on ira plus près la prochaine fois" regrette-t-elle. Plus loin Enzo et et Sacha jouent au foot et s'arrosent avec des pistolets à eau. Là encore, les deux copains devront encore attendre quelques semaines avant de se retrouver au lac de Messein, l'un habitant à Neuves-Maison et l'autre à Nancy.