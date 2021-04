Reconfinement : les parents nantais font le grand écart pour concilier garde d'enfants et travail

C'est reparti pour trois semaines d'école à la maison, et même un mois pour les collégiens et lycéens. Les établissements scolaires sont fermés à partir de ce mardi 6 avril 2021 face à la troisième vague de Covid-19. Les parents doivent encore s'organiser pour gérer à la fois travail et garde d'enfants. A Nantes, on s'adapte parfois à marche forcée.

Les parents reprennent l'école à la maison

Des baguettes et des viennoiseries dans les bras, Alex se prépare à s'occuper des enfants pour les prochaines semaines. Il est papa d'une petite fille de cinq ans et demi et d'un garçon de 11 mois. "J'ai la chance et la malchance de ne pas travailler en ce moment parce que je suis dans la restauration. Donc je vais garder ma fille avec moi qui n'a pas école et mon fils ira chez la nounou."

Les assistantes maternelles, après des annonces contradictoires en fin de semaine dernière, sont finalement autorisées à accueillir les petits. En bord de Loire, Dominique se promène avec son fils Edgar en poussette. Le papa compte, lui aussi, sur la nounou mais pas tous les jours. L'assistante maternelle devra garder ses propres adolescents, alors on s'adapte. "Ma femme a la possibilité de travailler à mi-temps et moi ce sera des journées en télétravail et des journées en chômage partiel. On trouvera une solution malgré tout."

Il y a beaucoup de professions dans la panade actuellement. Ce qu'il nous arrive c'est rien !

C'est un peu le grand écart mais il ne se plaint pas. "Il y a beaucoup de professions qui sont vraiment dans la panade actuellement. Quand on relativise par rapport à ça, on se dit que ce qu'il nous arrive à nous c'est rien !" De son côté, la mairie de Nantes remet en place des accueils pour les enfants des familles prioritaires. Cette fois, cela concerne les soignants mais aussi les travailleurs sociaux ou les caissiers.

La mairie de Nantes élargit le public prioritaire pour la garde d'enfants en plein reconfinement - Mairie de Nantes

Elsa et Anselme sont les parents du petit Léon, 6 mois. Leur crèche ferme et ils n'ont pas d'autre choix que de télétravailler en s'occupant de leur bébé.