Reconfinement : les seniors du Doubs en proie à la solitude

Considéré comme plus souple, le nouveau confinement autorise les Français à aller travailler. Mais les seniors à la retraites sont, eux, privés de leurs activités et de leurs familles. Dans le Doubs, certains craignent davantage la solitude que le coronavirus.

Pendant le reconfinement, avec une heure de sortie autorisée par jour, certains seniors isolés craignent plus la solitude que le coronavirus.

Le reconfinement automnal est plus souple pour les travailleurs et les écoliers, mais pour les retraités, la solitude est bien présente. Dans le Doubs, des seniors témoignent de leurs angoisses et de leurs difficultés à être séparés de leurs familles et de leurs amis.

A 84 ans, Colette habite seule à Besançon. Sa famille vit dans le sud et ne peut pas lui rendre visite et le club où elle joue habituellement aux cartes a fermé pendant le confinement. Copier

"J'ai deux petits enfants en Suisse, le plus jeune a quatre mois, j'ai peur de louper son premier Noël", explique Agnès, dépitée. A 67 ans, la Bisontine vit avec son mari, "heureusement, comme ça on sera au moins deux pour les fêtes". Membre d'une chorale jazz, habituée à voir régulièrement ses amis et sa famille, le reconfinement lui paraît long.

La crainte d'un Noël solitaire, loin des enfants et petits-enfants

Pour Daniel, Pontissalien de 86 ans : "le plus dur c'est de ne pas savoir quand ça va se terminer". L'octogénaire qui se décrit lui-même d'un naturel solitaire, a du mal à tenir le coup, "j'en viens à me réjouir d'aller chez le médecin faire des analyses, au moins là-bas, je vois du monde". Actif et bien portant, il aime aller au cinéma, à la médiathèque, jouer aux cartes avec ses amis, mais pendant le confinement, toutes ses activités sont impossibles.

Je me réjouis d'aller chez le médecin, au moins là-bas, je vois du monde.

Daniel vit seul, "ma fille habite à trente kilomètres et elle ne prendra pas le risque de venir me voir". La mine grise, il avoue être très angoissé par la solitude prolongée : "si ça continue, je vais aller demander un calmant à mon médecin". Colette, 84 ans, a une autre méthode : "si je dois faire Noël toute seule, je m'achète une tranche de foie gras, un bon whisky et je reste dans le sofa".

Daniel, Pontissalien de 86 ans a peur de devoir fêter Noël seul. Privé de sa famille et de ses loisirs, la solitude l'angoisse. Copier

Elle essaie de positiver, mais seule dans son appartement, Colette commence à trouver le temps long. Une angoisse que partagent beaucoup de nos aînés, rendus inactifs par le confinement.