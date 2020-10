Reconfinement :"Les voyants sont bien au rouge" dit le représentant des restaurateurs du Morbihan

Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour juguler l'épidémie de Covid-19 en France. Un nouveau confinement va démarrer ce vendredi 30 octobre et il va durer jusqu'au 1er décembre. Les bars et restaurants vont devoir fermer leurs portes. Inquiétude chez les professionnels.

Comme un air de déjà-vu. Un nouveau confinement va démarrer ce vendredi 30 octobre en France pour endiguer l''épidémie de coronavirus. Lors de son allocution ce mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a indiqué que les bars et restaurants allaient devoir fermer leurs portes. Des établissements pourtant déjà très éprouvés par le premier confinement du printemps.

"On s'y attendait. Il n'y a pas de surprises mais pour certaines entreprises, cela va être terrible parce qu'on n'est pas du tout dans la même physionomie qu'au mois de mars," confie Bruno Kerdal, le président de l'Umih (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) du Morbihan. "Cette fois on n'aura pas de mois d'août d'ici pour se refaire la cerise. Ça va être compliqué quand on va rouvrir."

Les repas d'entreprises, c'est mort.

Les professionnels ont maintenant l'expérience du premier confinement derrière eux. "On sait qu'on a une période de latence d'une quinzaine de jours, le temps que les gens reviennent au restaurant normalement." Ce nouveau confinement arrive à quelques semaines d'une période de forte activité. "On n'a aucune visibilité sur la période de Noël. En tout cas, les repas d'entreprise de fin d'année, c'est mort. Effectivement, les voyants sont quand même bien au rouge. Il y a forcément de quoi être inquiet."