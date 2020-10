Reconfinement : "Pas de panique, il y a davantage de stocks qu'au printemps", assure le PDG de Système U

"Il n'y a absolument pas besoin de se ruer dans les magasins", assure Dominique Scherlcher, le PDG des magasins Super U ce mercredi 28 octobre. Il réagissait aux files d'attentes qui commencent à se former dans certains magasins, alors que les rumeurs de reconfinement se font de plus en plus pressantes. "Nous avons fait la preuve au printemps que toute la chaîne alimentaire a tenu, elle tiendra à nouveau avec ce nouveau confinement" assure-t-il.

Devant certaines grandes surfaces de la région, des files d'attente de plusieurs mètres ont été observées ce mercredi matin, notamment au Leclerc de Geispolsheim, dans le Bas-Rhin.

"Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'autant plus qu'on a de l'expérience et que les stocks ont été prévus pour anticiper les suites de cette crise", assure Dominique Schelcher à France Bleu Alsace.

Si au printemps, certains produits, comme la farine ou les pâtes étaient venu à manquer par endroits, il promet que cela n'aura pas lieu cette fois : "Il y a davantage de stocks disponibles au printemps, il n'y a pas besoin de faire des sur-stocks, les magasins de première nécessité resteront ouverts. Il n'y a pas lieu de stocker", répète-t-il.