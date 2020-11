Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indique ce lundi sur BFMTV/RMC que plus de 100.000 contrôles ont été effectués depuis le début du reconfinement ainsi que 5.000 verbalisations. Les contrôles seront renforcés dès ce lundi, ajoute le ministre.

Reconfinement : plus de 100.000 contrôles et 5.000 verbalisations ont eu lieu indique Gérald Darmanin

De premières verbalisations ont été dressées en ce premier week-end de reconfinement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin précise ce lundi sur sur BFMTV/RMC que plus de 100.000 contrôles et 5.000 verbalisations ont eu lieu. Les contrôles seront renforcés ce lundi, pour la rentrée, annonce le ministre.

à lire aussi Reconfinement : ce qui reste ouvert et ce qui ferme à partir de ce vendredi

"Les premiers jours de vrai confinement, si j'ose dire, c'est à partir d'aujourd'hui" estime le ministre qui rappelle que les forces de l'ordre avaient pour consigne de faire preuve de souplesse ce week-end, pour permettre aux Français de rentrer de vacances. "Il y a quand même eu plus de 100.000 contrôles et puis 5.000 verbalisations" pour des personnes qui ne respectaient pas le confinement, précise Gérald Darmanin.

Contrôles renforcés

"Les forces de l'ordre ont des consignes à partir d'aujourd'hui de contrôles plus renforcés" poursuit le ministre. Il indique que des fêtes privées, désormais interdites, ont été interrompues "c'est arrivé ce week-end dans une arrière-cour d'un restaurant du XVII arrondissement, une centaine de personnes faisaient la fête et ont toutes été verbalisées. Cela a été le cas aussi dans un bar d'Evry Courcouronnes, donc il y a des interventions de police et verbalisations systématiques."