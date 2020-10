Reconfinement : plusieurs numéros en place dans le Cher pour répondre à vos questions

Même si l'entrée en vigueur d'un confinement n'est plus vraiment une surprise pour les Français, ce nouveau confinement jusqu'au 1er décembre est différent de celui vécu au printemps dernier. Il s'agit d'un confinement plus souple, davantage adapté pour ne pas détruire notre économie. Par conséquent, beaucoup de questions se posent encore. Pour répondre aux doutes, aux interrogations, aux besoins de précisions, la préfecture du Cher met en place plusieurs cellules et numéros.

Cellule d'information du public joignable au 02 48 67 34 85

joignable au 02 48 67 34 85 Cellule de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale joignable au 02 36 08 20 00

joignable au 02 36 08 20 00 Cellule de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi joignable au 02 48 27 10 10

Par ailleurs, une adresse mail dédiée à vos questions sur le Covid-19 dans le Cher est créée : pref-covid19@cher.gouv.fr

Sans oublier le numéro vert national, le 0 800 130 000.