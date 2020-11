En novembre, près de 60% de colis supplémentaires à distribuer pour la plate-forme La Poste de Seichamps

L'année est qualifiée d'"historique" à la plate-forme colis de La Poste à Seichamps, dans le Grand Nancy. Jamais, elle n'avait connu une telle activité : le nombre de colis distribués dans les 30 communes couvertes par l'agence a progressé de 25% depuis le début de l'année. Soit 300 000 colis supplémentaires.

Et rien que pour ce début du mois de novembre, la hausse atteint 58 % avec 20 000 colis supplémentaires par rapport à l'année dernière. La fermeture des magasins, les achats en ligne, le besoin de matériel pour le télétravail et les cadeaux de fin d'année expliquent cet afflux.

Le camion est blindé ! Eddie Henrion, opérateur

Eddie Henrion, opérateur depuis 14 ans, n'avait jamais vu autant de colis : "Dans une tournée en général, on a 150 colis. Là, on arrive à 300-320, ça dépend des secteurs". Eddie livre à Jarville, Heillecourt, Houdemont, Fléville et Ludres. Sa journée débute à 6h. "On commence à ranger les colis par adresse sur les étagères", détaille-t-il. "Ensuite, on charge le camion pour partir en tournée vers 7h-7h30. Le retour varie entre midi et 13h, ça dépend des journées." Journées les plus chargées ? Les mercredis et jeudis. "Le camion est blindé !" sourit Eddie.

L'effectif de 30 personnes à la plate-forme de Seichamps a été renforcé par 7 CDD depuis le printemps © Radio France - Isabelle Baudriller

Il y a 6.200 colis à distribuer chaque jour depuis le déconfinement avec un pic à 11.300 le 16 novembre © Radio France - Isabelle Baudriller

Pour épauler les 30 opérateurs, 7 CDD sont arrivés en renfort dès le printemps. "Depuis le premier confinement, nous avons gardé nos moyens supplémentaires - entre autres nos CDD - puisque même cet été, nous n'avons pas eu la baisse de trafic que nous avons d'habitude", souligne Adeline Bastien, directrice de l'agence Colis de Seichamps. "On anticipe également la logistique, notamment la location de véhicules supplémentaires. Il y en a 16."

Depuis le déconfinement en mai, 6 200 colis partent de la plate-forme de Seichamps chaque jour contre 4 000 auparavant. La Poste s'attend à un nouveau pic à la mi-décembre.