Reconfinement : quels seront les rayons ouverts ou fermés dans les grandes surfaces ?

Dans le cadre du reconfinement, les grandes surfaces vont devoir fermer leurs rayons de produits non essentiels, au plus tard mercredi. Selon France Inter, les rayons parfumerie, hygiène, beauté ou encore quincaillerie pourront rester ouverts, mais pas les rayons jouets, fleurs et ameublement.