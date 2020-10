Des gymnases ouvrent leurs portes aux sans domicile fixe pour cette nouvelle période de confinement à Biarritz et à Bayonne. Un dispositif déjà testé pendant le confinement de mars et d'avril dernier.

Reconfinement : réouverture de gymnases pour accueillir les SDF à Biarritz et Bayonne

Comment rester confinés lorsque l'on se retrouve sans domicile fixe ? Pour tenter de répondre à cette question, les villes de Biarritz et de Bayonne déploient, comme en mars dernier, un dispositif d'accueil. À Biarritz, le gymnase Notary a ouvert ses portes dès ce jeudi 29 octobre.

Des "boxs" dans les gymnases

À Biarritz, 25 lits sont mis à disposition. Ils ont été prêtés par la Protection civile. Des panneaux ont été installés, pour former des sortes de "box", qui ont vocation à offrir un peu d'intimité. Des douches sont également mises à disposition, et les personnes accueillies auront la possibilité de se faire à manger sur place. Au gymnase Notary, un chenil est également aménagé, pour que les animaux de compagnie puissent également être accueillis. "Il faut que l'on reste dans des conditions à peu près normales de confinement, et c'est ce que l'on propose ici au gymnase" explique Adrien Boudousse, 1er adjoint à la ville de Biarritz, en charge des solidarités.

Des sortes de "boxs" semi-ouverts ont été installés dans le gymnase © Radio France - Manon Klein

À Bayonne, un accueil est également proposé. Notamment au Palais des sports de Lauga, à partir de ce vendredi.