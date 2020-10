Reconfinement : sécuriser la Toussaint passe avant le contrôle des déplacements dans les Pyrénées-Atlantiques

"On ne peut pas traiter la question du confinement comme si la menace terroriste n'existait pas", prévient Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au lendemain d'une attaque terroriste à Nice ayant fait trois morts, et deux semaines après la mort du professeur d'histoire-géo Samuel Paty. La France est en vigilance "urgence attentat", les forces de l'ordre vont donc avoir une double mission en ce week-end de la Toussaint explique Eric Spitz : sécuriser les célébrations d'un côté, et procéder aux premiers contrôles des attestations dérogatoires au confinement d'un autre.

D'abord de la pédagogie

De samedi à lundi, 500 forces de l'ordre seront mobilisées, avec le renfort de 50 réservistes de la gendarmerie. "Ils se partageront les taches entre la sécurisation des lieux de cultes, et le contrôle de l'application des mesures du confinement, déroule Eric Spitz, mais je donne clairement la priorité à la sécurisations des lieux de culte et à la lutte contre le terrorisme". "Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôles, précise aussi rapidement le préfet, mais avec les retours de vacances jusqu'à dimanche soir, il va y avoir du monde, on sera plutôt dans la pédagogie et la sanction des fautes les plus lourdes".

Eric Spitz a également insisté sur la nécessité d'adopter "un comportement éco-patriotique" à l'occasion de ce "confinement souple inédit". Les derniers chiffres font état d'une flambée de l'épidémie dans le département : le taux d'incidence est de 426 alors qu'il était inférieur à 100 il y a un mois, plus de 900 personnes ont été testées positives ce jeudi dans les Pyrénées-Atlantiques, 83 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 34 à Pau et 28 à Bayonne. Le département compte 54 clusters, notamment des maisons de retraite (13), et des clubs sportifs, "de rugby mais pas seulement", a précisé le préfet (12).