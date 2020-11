Reconfinement - Sport, cérémonies, déplacements : ce qui est autorisé ou non

Le confinement deuxième version est entré en vigueur vendredi dernier en France, jusqu'au 1er décembre prochain au moins. Une version différente du printemps dernier, plus allégée. Les écoles, collèges et lycées sont notamment ouverts, contrairement aux universités. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est autorisé ou non ? Quels commerces sont ouverts ? Peut-on se réunir pour des cérémonies ?

France Bleu fait le point.

Ai-je le droit de me déplacer comme je veux ?

Non, le gouvernement a annoncé, comme lors du premier confinement, qu'il était possible de sortir pour se dégourdir les jambes, faire son jogging ou promener son chien dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, et pendant une heure maximum. Vous pouvez également sortir pour vous rendre au travail, chez votre professionnel de santé, à l'école de votre enfant ou porter assistance à un proche vulnérable.

En revanche, il n'est pas possible de "voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire", précise le gouvernement. La liste des déplacements autorisés est à retrouver ici.

Et si vous devez sortir de votre domicile, vous devez vous munir d'une attestation.

Où ai-je le droit d'aller faire mes courses ?

Seuls les commerces considérés comme essentiels sont ouverts, la liste est disponible ici. On trouve notamment les supermarchés, supérettes, boulangeries, stations services ou encore les pharmacies et les bureaux de tabac. Vous pouvez également vous rendre sur votre marché, mais seuls les étals alimentaires sont accessibles.

Les bars, restaurants, instituts de beauté et librairies ont du fermer leurs portes depuis vendredi, tout comme les magasins de vêtements et de chaussures. En revanche, le click and collect est possible : il faut commander sur internet et aller chercher sa commande sur rendez-vous. Vous pouvez aussi vous faire livrer des achats chez vous, avec "contacts minimums".

Une décision du gouvernement qui fait polémique : de nombreux maires ont décidé de prendre des arrêtés autorisant la réouverture des commerces non-alimentaires. Face à la polémique, le gouvernement a décidé d'interdire la vente de certains produits en grandes surfaces. Une "clause de revoyure" a été fixée mi-novembre, deux semaines après le début du reconfinement.

Ai-je le droit d'aller au cinéma ou au théâtre ?

La réponse est non. Les cinémas, théâtres, musées et bibliothèques sont fermées. Dans ces dernières, comme dans les médiathèques, le click and collect est possible. Les cirques et zoos ont eux aussi du fermer leurs portes. Les fêtes foraines et les festivals sont à l'arrêt.

Dans les théâtres, les répétitions sont autorisées mais sans public.

Ai-je le droit d'assister à un mariage ou à un enterrement ?

Les lieux de culte peuvent accueillir du public mais les cérémonies religieuses sont interdites. Seules les obsèques sont autorisées avec une jauge fixée à 30 personnes maximum, officiants inclus. Même chose pour les cérémonies d'inhumation et de crémation, dans les mêmes conditions. Les cimetières sont eux ouverts.

Concernant les mariages, ils sont autorisés en mairies, avec six personnes maximum (officier d’état-civil et secrétaire de mairie non comptés). Mais pas question de retrouver d'autres proches ensuite, les fêtes sont elles interdites.

Où ai-je le droit de me balader ?

Bonne nouvelle, contrairement au printemps dernier, les parcs et jardins sont ouverts. Le masque n'y est pas obligatoire, sauf décision contraire du préfet.

Si vous vivez sur le littoral, vous pouvez vous balader sur la plage ou au bord des lacs. Ils sont ouverts, mais les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Là encore, le port du masque n'est pas imposé, sauf si le préfet a pris un arrêté en ce sens.

Ai-je le droit de faire du sport ?

Vous pouvez faire du sport mais uniquement seul et en plein air. Les sports collectifs, et de contact, sont interdits, que ce soit dehors ou dans un lieu couvert. Les compétitions professionnelles en revanche sont autorisées.

